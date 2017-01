A Polícia Militar de Concórdia recolheu cinco documentos CNH durante operação de trânsito. A ação foi deflagrada na última sexta-feira, dia 27. Os trabalhos foram realizados no bairro Lorenzetti. O objetivo foi fiscalizar a Lei Seca. Conforme a PM, a principal causa para o recolhimento das carteiras de habilitação foi a recusa em realizar o teste do bafômetro, em que três CNHs foram apreendidas e a constatação de alcoolismo em dois deles.

Ao todo, foram realizadas aproximadamente 50 abordagens.

De acordo com a PM, o objetivo é proporcionar maior segurança no trânsito. As ações vão ter continuidade em Concórdia e nos municípios de abrangência.

(Com informações do repórter André Krüger).