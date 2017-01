Lanchonete é furtada na madrugada no Parque Termal de Piratuba

Bandidos entraram em uma lanchonete que fica na parte superior do Parque Termal de Piratuba, na madrugada desta segunda-feira, dia 30. O proprietário, Gilberto Dalmagro, constatou a ação dos ladrões quando chegou no local de manhã, às 07h. De acordo com ele o prejuízo é de cerca de R$ 1.600,00.

Ele contou que os bandidos abriram o caixa e levaram cerca de R$ 800,00 em notas de R$ 2,00 e mais R$ 800,00 em notas de R$ 5,00 e R$ 10,00. “Quando cheguei aqui de manhã notei que eles tinham aberto o caixa, onde deixamos notas de R$ 2,00, R$ 5,00 e R$ 10,00, utilizadas para troco durante a movimentação do dia”, conta Dalmagro.

O proprietário também relatou que os bandidos teriam entrado por um portão, que fica na parte de cima das piscinas, ao lado da área de camping. “Tem um portão que está fechado apenas com um arame e pelo que constatamos eles entraram por ali”, detalha ele.

Dalmagro registrou a ocorrência na Delegacia e os policiais já investigam o caso. A Polícia e o proprietário solicitam que comerciantes de Piratuba e região fiquem atentos a compras feitas com grande volume de notas de R$ 2,00 ou possíveis pedidos de troca, por notas maiores. Qualquer informação deve ser repassada à Polícia