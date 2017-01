Um furto em veículo foi registrado no município de Seara durante o fim de semana. O fato ocorreu na noite do sábado, dia 28, na rua Argentina, bairro das Nações. Conforme o soliticante, o aparelho de DVD automotivo foi furtado do interior do veículo, que estava estacionado naquela via. Para entrar no carro, o vidro lateral esquerdo traseiro foi quebrado. Até o momento, o autor do delito não foi identificado.

(Com informações do repórter André Krüger)