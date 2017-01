Após um período de grandes ofertas nos estabelecimentos de Concórdia, a campanha de vendas Liquida Concórdia, encerra com balanço positivo. A campanha promovida pela CDL Concórdia em parceria com centenas de empresas associadas movimentou o comércio na última semana.

Segundo avaliação do diretor de Campanha de Vendas, Gabriel Sabino, de 23 a 28 de janeiro os clientes da cidade e região tiveram uma ótima oportunidade de comprar mais barato. “Na minha loja o movimento foi ótimo em especial nos últimos dias de liquida. Os descontos foram reais e generosos. Conversamos com vários lojistas que manifestaram contentamento. Estamos nos recuperando aos poucos e campanhas como essa ajudam na circulação de pessoas nas lojas”.

De acordo com a entidade a ideia é consolidar o Liquida Concórdia. “Vamos promover anualmente a campanha neste período e esperamos em cada edição mobilizar mais empresas. O investimento em divulgação também foi um dos pontos fortes para que a Liquida Concórdia obtivesse sucesso”, avalia ainda Sabino.

Inicialmente, as liquidações de janeiro surgiram com as lojas de eletrodomésticos, entretanto, o sucesso fez outros segmentos aderirem aos famosos saldões. Em Concórdia, as lojas de vestuário, calçados, acessórios, móveis, artigos para o lar e informática igualmente apostaram na ideia. “Muitas lojas aproveitam para desafogar as peças antes da troca de estação. Nas vitrines os descontos que chegaram a 70% atraíram principalmente as mulheres que aproveitaram para renovar o guarda-roupa”, comenta o também diretor de campanha de vendas, Marcos Menegat.

Os setores de perfumaria, maquiagem e beleza do mesmo modo ganharam com a campanha. “Costumo comprar os presentes de Natal em janeiro, é estranho, mas lá em casa todos já sabem, pois é em janeiro que os preços despencam e na atual situação economizar é sempre bom. No caso da maquiagem consigo comprar dois produtos pelo preço de um, assim como os perfumes” comenta a professora Marines Paliano.

Os consumidores de outros municípios da mesma forma aproveitaram a Liquida Concórdia. A aposentada de Peritiba, Vitória Bender, disse estar satisfeita com a campanha. “Além de comprarmos com mais calma em relação ao Natal, a campanha nos fez economizar R$400 em um televisor, no ano passado levamos uma máquina de lavar pela metade do preço. A dica é guardar dinheiro para comprar à vista e aproveitar a queda dos preços”.

Com o término da campanha a entidade estará trabalhando forte nas vendas de volta às aulas. “Para quem iniciou as compras de material escolar, as lojas de Concórdia já oferecem muitas promoções. A ideia é não pararmos, reforçando sempre a seriedade de os consumidores realizarem suas compras no comércio local. O movimento de volta às aulas deve aumentar nos próximos dias, por isso, os clientes podem pesquisar visando a economia de gastos. A expectativa é de crescimento no período de 1º até 20 de fevereiro”, finaliza o presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia).