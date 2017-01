Após meses de muito trabalho, amanhã (31/01), será realizada a reinauguração da sede CDL e ACIC em Concórdia. O ato será em frente ao prédio que fica localizado na Rua Anita Garibaldi ao lado do Ciro Lanches, às 20h.

A modernização da estrutura tem como objetivo melhorar os serviços oferecidos aos associados das duas entidades, assim como aperfeiçoar o atendimento a comunidade através do call center e juizado especial CDL.

O 2º e 3º andar será ocupado pela entidade de classe lojista. Para facilitar a acessibilidade, a edificação contará com um elevador. Com a melhoria nos ambientes a entidade pretende ampliar o setor de aperfeiçoamento profissional e contato direto com o associado.

De acordo com o presidente, Heldemar Maciel, a reinauguração é um momento histórico para a entidade que ao longo de 46 anos busca oferecer diariamente excelência nos serviços as empresas associadas que hoje ultrapassam 850. “Amanhã será uma data especial para o movimento lojista e empresarial do Alto Uruguai Catarinense, em parceria com a ACIC vamos entregar este importante projeto arquitetônico que também deverá oferecer melhores condições de trabalho aos colaboradores que são os responsáveis pelo sucesso das ações. Também ressaltamos a ousadia dos ex-presidentes que por aqui passaram que da mesma forma almejaram essa mudança que na gestão do empresário Moacir Zat foi concretizada”.

Estarão presentes no ato diversas autoridades, ênfase para a participação do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC), Ivan Tauffer e do presidente do conselho Deliberativo do Sebrae Santa Catarina, Sergio Alexandre Medeiros.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)