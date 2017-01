A onda de criminalidade, que vem vitimando transportadoras de Concórdia e região, está preocupando o Sindicato das Transportadoras de Cargas do Oeste e Meio Oeste Catarinense, Setcom. Somente nesse ano de 2017, oito caminhões foram tomados de assalto ou furtados, tanto em Concórdia como em outros estados, gerando prejuízos para os empresários.

Em entrevista à Rádio Aliança, o presidente do Setcom, Ederson Vendrame, destaca que a segurança nas estradas, no sentido de evitar a ação dos ladrões de cargas e dos caminhões, é recorrente nas reivindicações da categoria.

Em 2016, houve uma tentativa de tratar da questão com mais ênfase com o Governo Federal. "Fizemos uma pauta no ano passado com o Ministro da Justiça, em que tratamos da tomada do endurecimento nas fiscalizações, porém vieram as rebeliões nos presídios do Norte e Nordeste e isso desviou a atenção dos órgãos de segurança", explica o líder sindical.

Para o Setcom, é necessário que haja o endurecimento na Lei Penal para esse tipo de crime. Conforme Vendrame, a pena para assalto a veículos de carga não é pesado e isso acaba estimulando a prática criminosa. Também será necessário trabalhar politicamente para que seja criada uma delegacia especializada em roubo e furto de cargas em Santa catarina.