No último sábado, a Liga Catarinense de Futsal realizou em Saudades, sede da entidade, o Congresso Técnico para a temporada 2017 categoria adulto.

Doze equipes se fizeram presentes na reunião que definiu os trabalhos da temporada. Dos 13 franqueados, Piratuba, Asme e ADV/Videira não compareceram ao congresso. Abelardense e ABV Alto Bela Vista enviaram oficialmente á Liga, sua licença para a temporada, retornando em 2018.

Entre os participantes, quatro novos franqueados: Guarany Futsal(Xaxim), Arsenal(Dionísio Cerqueira), Salto Veloso(Salto Veloso) e Caçador Futsal(Caçador). AAPF Palmitos disputará a competição e Monte Carlo será representado pelo Cruzeiro de Joaçaba.

A temporada 2017, será definida em 4 de março com reunião realizada na cidade de Curitibanos, onde estarão presentes todas as equipes confirmadas para a temporada. A tabela e fórmula de disputa será oficializada com a abertura do Estadual programada para 8 de abril.

As equipes devem oficializar sua participação através de ofício, registrado em cartório e assinado pelo representante do clube até o dia 20 de fevereiro.

Confirmados os seguintes clubes:

ADAF Saudades, Adesp Pinhalzinho, ADC/Curitibanos, AAPF Palmitos, Salto Veloso, Caçador, Guarany Futsal, Campos Novos Futsal, AGN Capinzal, Arsenal Dionísio Cerqueira e Cruzeiro Joaçaba.

Com a participação de até 13 equipes, a fórmula de disputa se manterá a mesma de 2016 com turno e returno e play-offs. Já com a participação acima de 13 equiopes, a fórmula será alterada com a disputa da primeira fase em turno único, onde a segunda fase será definida pelo índice técnico na fase de grupos.

(Fonte: Ascom/LCF).