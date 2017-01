Os motoristas Gionei Carlos Machado (Concórdia) e Vagner Jaime da Silva (Ipira) continuam desaparecidos. Eles viajavam de RS ao RJ com duas carretas de uma empresa de Concórdia. Na noite de sábado, após parada em um posto de combustível, na BR-116, na cidade de Registro SP, os rastreadores dos caminhões não emitiram mais sinal e até o momento os condutores não foram localizados.

De acordo com o proprietário da empresa transportadora, Rodrigo Gavasso, um dos cavalos mecânicos foi abandonado em SP e a carreta, ainda carregada com “frios”, foi apreendida pela Polícia Civil em Cariacica, ES.

Gavasso destaca que a preocupação dele e da empresa é com os motoristas. A esposa de Vagner, Aline Bazzo, contou ao repórter André Krüger, da Rádio Aliança, que ainda não tem notícias do marido. “Não tenho nada de informação, mas esperamos que hoje surjam novidades, estamos desde sábado nesta angústia. A gente espera que ele apareça logo e que esteja bem”, relata ela. “A filha dele, que tem 10 anos pede do pai a todo instante, quer saber se há novidades. Estamos em uma situação difícil”, lamenta Aline.