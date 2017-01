Assembleia do Sicoob Transcredi acontece no próximo dia 21.

O Sicoob Transcredi encerrou o exercício de 2016 com mais de R$ 19 milhões de resultados financeiros (sobras). Deste valor, mais de R$ 5 milhões já foram depositados na conta corrente dos associados em dezembro de 2016. A forma de distribuição do restante será decidida pelos associados na Assembleia Geral Ordinária que acontece dia 21 de fevereiro de 2017 Centro de Eventos, em Concórdia, às 19h.

Em relação a evolução no total de depósitos a cooperativa apresentou um crescimento de 31% em relação ao ano anterior; no patrimônio líquido o aumento foi de 19% e na carteira de crédito de 12%.

Além deste crescimento, o Sicoob Transcredi gerou uma economia de mais de R$ 20 milhões aos seus associados, ou seja, este é o valor que os cooperados deixaram de pagar em taxas e tarifas por terem optado pela cooperativa ao invés dos bancos.

Segundo a presidente do Sicoob Transcredi, Ana Rauber Balsan, diante da atual instabilidade econômica, a cooperativa direcionou todos os seus esforços para chegar ao final do exercício com um resultado significativo para os associados “a valorização do patrimônio dos cooperados é uma prioridade constante e toda a equipe trabalha alinhada a este objetivo”, explica a presidente. Saiba mais acessando www.sicoobtranscredi.com.br

(Fonte: Ascom/Sicoob Transcredi).