Com a intenção de melhorar e aperfeiçoar a equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, cinco membros foram foram participar de um Curso de Mergulhador, que foi realizado no Submarine Escola de Mergulho, em Bombinhas-SC.

O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Concórdia Lauri Hermann, destacou a importância deste aperfeiçoamento dos voluntários. Hoje a corporação conta com cinco bombeiros mergulhadores, que mergulham de 30 a 40 metros de profundidade. Os cinco novos mergulhadores,Anderson Correia,Marcelo Pain, Jackson Marxreiter, Ari Paulo Deslgado e Genésio da Silva,estarão realizando novas etapas de aperfeiçoamento.

Neste final de semana os bombeiros de Concórdia foram solicitados para auxiliar os Bombeiros Voluntários de Irani numa ocorrência de afogamento. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia conta agora com dez mergulhadores.

(Com informações do repórter André Krüger).