Os motoristas Gionei Carlos Machado (Concórdia) e Vagner Jaime da Silva (Ipira) que estavam desaparecidos desde sábado à noite, entraram em contato com a transportadora por volta das 17:15h desta segunda-feira. Eles estão em Embu, SP e estão bem.

De acordo com o proprietário da transportadora, Rodrigo Gavasso, eles apenas ligaram, informaram onde estão e disseram que estão bem. “Eles nos ligaram e disseram onde estão e os bandidos não fizeram nada com eles. Estas são as informações que temos por enquanto”, relata Gavasso. “Já estamos providenciando a volta deles pra cá”, destaca.

O caso:

Eles viajavam de RS ao RJ com duas carretas de uma empresa de Concórdia. Na noite de sábado, após parada em um posto de combustível, na BR-116, na cidade de Registro SP, os rastreadores dos caminhões não emitiram mais sinal.

Um dos cavalos mecânicos foi abandonado em SP e a carreta, ainda carregada com “frios”, foi apreendida pela Polícia Civil em Cariacica, ES. Já o outro caminhão ainda não foi localizado.