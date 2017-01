O Campeonato Catarinense da Segunda Divisão deste ano terá alteração na fórmula de disputa. A informação é do Presidente do Concórdia Atlético Clube, Jonas Machado Guzzato que esteve reunido com o Presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Renato Angelotti, na última sexta-feira(27).



"A alteração será na segunda fase do campeonato, quando teremos os cruzamentos, com jogos de ida e volta até a decisão do título. Na primeira fase, os clubes jogarão entre si, em Turno e Returno, com pontos corridos, classificando-se os quatro primeiros colocados para o mata-mata", afirmou Jonas.



Segundo o dirigente, o Campeão e o Vice, estarão classificados para a Copa Santa Catarina que terá jogadores sub 23 em 2018. Jonas acrescentou, no entanto, que as alterações passarão por aprovação dos clubes da segundona, no Congresso Técnico que será realizado ainda antes do inicio do campeonato em junho.