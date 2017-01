Entorpecente é encontrado no interior de veículo no Loteamento Lorenzetti

Uma pequena quantidade de maconha foi encontrada no interior de veículo. O fato foi registrado pela Polícia Militar na noite da segunda-feira, dia 30, no Loteamento Lorenzetti, no bairro das Nações. A PM havia sido acionada para ir até o local, uma vez que havia registro de perturbação por som em veículo.

O entorpecente estava no interior do veículo GM/Corsa, conduzido por B.L.S.D, de 23 anos. O entorpecente estava no banco traseiro do veículo e a bucha de maconha pesou 0,8 gramas.

Pela posse da droga, foi apenas confeccionado um Termo Circunstanciado em desfavor da mesma. Outro TC foi feito em função da perturbação. O som automotivo do carro foi apreendido.

(Com informações do repórter André Krüger).