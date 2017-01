A Secretaria de Agricultura de Itá está transportando água para propriedades rurais do município. Com a falta de chuva há duas semanas, algumas famílias necessitam do “apoio” do caminhão pipa.

De acordo com o diretor de Agricultura de Itá, Samuel Biondo, por enquanto a situação não é tão grave. “São apenas algumas propriedades que solicitaram água e estamos atendendo. Não é uma situação crítica, mas já estamos dando uma atenção para estas famílias”, comenta ele.

Biondo lembra que um poço artesiano está sendo perfurado em Linha Pindorama e vai resolver o problema na região, atendendo cerca de 40 famílias. “Além de puxar água quando necessário, já estamos perfurando o poço da Linha Pindorama, que vai atender aquela comunidade e a de Cruzeiro”, destaca o diretor.