A Liga Independente das Escolas de Samba de Itá (LIESITA) já definiu toda a programação do Carnaval Náutico de Itá 2017. Entre os destaques está modelo Fernanda Lacerda - a Mendigata do Programa Pânico na Band, que abrirá a primeira noite dos desfiles das três escolas de samba – Inocentes, Foliões do Lago e Kizomba. O funk também terá um momento especial durante a programação, no domingo, dia 26, MC Plebeu sobe ao palco para fazer uma grande festa com os foliões.

A programação contempla ainda grandes shows. Dois dos maiores nomes do pagode nacional estarão em Itá no Carnaval Náutico: um é Salgadinho (Katinguelê) que sobe ao palco na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e o outro é Netinho de Paula (Negritude Jr) que faz o seu show logo na sequência.

Salgadinho tem grandes sucessos na carreira como vocalista do Grupo Katinguelê. Na voz dele músicas como “Inaraí”, “No Compasso do Criador” e “Recado a Minha Amada (Lua Vai)”, estiveram entre as mais tocadas do país por muito tempo. Netinho de Paula também faz muito sucesso e tem gravações que até hoje estão na boca do povo. A frente do Grupo Negritude Jr ele emplacou hits como “Tanajura”, “Cohab City” e “Que Dure Para Sempre”.

O Carnaval de Itá inicia na sexta-feira, dia 24 de fevereiro e vai até na terça-feira, dia 28. Os desfiles das escolas de samba acontecem no sábado, 25, e na segunda-feira, 27.

Confira a programação

Sexta-feira – 24/02

21h – Folia de Carnaval – Pagode Swing House

Sábado – 25/02

21h – Abertura do Carnaval Náutico de Itá 2017 com Desfile das Escolas de Samba (Inocentes, Foliões do Lago e Kizomba)

- Presença Vip da Modelo Fernanda Lacerda (Mendigata do Programa Pânico na Band)

00h – Show Banda Mercosul

Domingo – 26/02

22h – Show Banda Mercosul - Show Cantora Classy - Show Nacional MC Plebeu

Segunda-feira – 27/02

21h – Desfile das Escolas de Samba (Inocentes, Foliões do Lago e Kizomba)

00h – Show Mamonas do Brasil - Show Nacional Salgadinho - Show Nacional Netinho de Paula

Terça-feira – 28/02

21h – Apuração das Notas

22h - DJ

Informações - Diego Mior /Ascom Prefeitura de Itá