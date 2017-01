A terra das águas termais está de aniversário no dia 18 de fevereiro. Piratuba completa 68 anos de emancipação e a programação de eventos para a comemoração já está definida. Nesta quinta-feira, dia 02, iniciando as atividades programadas, a Câmara de Vereadores realiza a primeira Sessão. As principais atrações do aniversário são os shows do cantor Baitaca, da dupla Raissa e Rafael e da Banda Projeto Z.



O prefeito Olmir Paulinho Benjamini, Bile comenta que a programação de aniversário do município esta bastante diversificada e estará contemplando os diversos públicos da comunidade. "Os piratubenses merecem esta comemoração, pois afinal são eles que promovem o crescimento da nossa cidade”.



A programação de aniversário vai colaborar com a APAE de Ipira. No dia 25 de fevereiro, o lucro da cozinha e da copa, do baile que será realizado com a Banda Projeto Z, será destinado à entidade que também atende alunos de Piratuba. "Escolhemos a APAE por ser uma entidade que presta grandes serviços para nossa comunidade e somente os convênios das prefeituras não são suficientes para sua manutenção", comenta o prefeito.



Confira a programação completa do:



Dia 02/02/2017

(Quinta-feira)

Sessão Solene e Ordinária de

Abertura dos Trabalhos da Câmara de Vereadores

Inicio: 18h

Local: Câmara de Vereadores de Piratuba



Dia 17/02/2017

(Sexta-feira)

Dia da Saúde

Aferição de pressão arterial e exames de sangue

Início: 08h às 16h

Local: Praça do Ferroviário



Dia 17/02/2017

(Sexta-feira)

- Show de Aniversário

Às 20h: Raissa e Rafael

Às 22h: Cantor Nativista Baitaca

Local: Parque de Eventos

Ingresso Livre.



Dia 17, 18 e 19/02/2017

(Sexta, Sábado e Domingo)