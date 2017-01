A Polícia Civil em Concórdia recebeu no último dia 16, um equipamento de tecnologia da informação para ser utilizado em investigações policiais. A aquisição deste equipamento, segundo o responsável pela 14ª Delegacia Regional, delegado Marcelo Nogueira, é fruto de um projeto apresentado ainda no início do ano de 2016 pela delegacia regional de polícia com auxílio da Divisão de Investigações Criminais, DIC, ao poder judiciário de Concórdia e este através do Fundo das Transações Penais repassou os recursos para aquisição do material, destacou Nogueira.

O equipamento é um conjunto de hardware e software capaz de extrair dados informáticos, compilar esses dados e fazer toda uma análise dessas informações. A Polícia Civil de Concórdia é a primeira unidade do estado a ser dotada desse equipamento que já tem uso por diversas forças policiais em outros estados Inclusive a polícia federal também faz uso dessa ferramenta. Marcelo Nogueira também destacou o agradecimento ao poder judiciário e ao Ministério Público de Concórdia que analisou o projeto apresentado e entenderam que sua execução irá render bons frutos a sociedade concordiense bem como a região.

(Com informações do repórter André Krüger)