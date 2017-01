O ano de 2016 encerrou com saldo positivo na abertura de novas empresas em Concórdia. Entre aberturas e fechamentos, foram 91 empreendimentos de saldo positivo no município nos 12 meses do último ano. A informação é da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo. Durante todo o ano de 2016, foram registradas 583 novas empresas. Ainda de acordo com dados da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Concórdia possui hoje 5.259 empresas constituídas em diversos ramos econômicos. No mês de janeiro desse ano, foram abertos cinco novos empreendimentos empresariais.