Somente a gasolina apresentou queda no valor do preço médio em Concórdia na última semana, em comparação com a semana dos dias 15 a 21. A informação é do levantamento semanal, que é realizado pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O preço médio é definido através do maior e o menor preço do combustível, na bomba.

Com isso, a gasolina apresentou redução de R$ 3,741 para R$ 3,739.

Os demais combustíveis apresentaram aumento no valor do preço médio. O etanol subiu de R$ 3,537 para R$ 3,577; o diesel subiu de R$ 3,027 para R$ 3,098; o diesel S10 subiu de R$ 3,157 para R$ 3,212; por fim, o GLP, o gás de cozinha, permaneceu em R$ 51,25.