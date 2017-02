Encontro foi o primeiro do ano de 2017.

ADR de Seara realizou a primeira reunião do ano do Colegiado Regional de Governo (CGO) nesta terça-feira, 31. A principal pauta do encontro foi o planejamento das atividades coletivas da ADR, Defesa Civil, Fazenda Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, Cidasc, Epagri, Fatma, Casan e Celesc.

A secretária executiva, Gládis Regina Bizolo dos Santos, destaca que serão realizadas novas forças tarefas para ações de combate ao mosquito da dengue em parceria gerência de Saúde, Defesa Civil, Bombeiros Militares e Polícia Militar. Assim como as capacitações de professores em cursos de primeiros socorros com os Bombeiros Militares. “Esse é o objetivo do colegiado, discutir os problemas e dificuldades de cada setor e somar esforços para melhorar a qualidade de vida da população”, destaca a secretária executiva.

Cada órgão destacou algumas das metas e principais investimentos de 2017. Para a Epagri é a continuidade dos trabalhos junto aos produtores rurais, principalmente sobre a apropriação de renda, permanência do jovem no campo e a segunda edição do SC Rural.

O sargento BM Rodrigo Somensi destaca que as principais metas dos Bombeiros Militares de Seara são o início de um novo quartel e a compra de um novo caminhado de combate a incêndios.

De acordo com o comandante Regional da Polícia Militar, Tenente-Coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, e o comandante da PM de Seara, Claudemir Ronning, uma das metas é continuar o trabalho preventivo da Polícia Militar na região, como exemplo está a parceria com comércio local.

(Fonte: Glauco Benetti/ADR Seara).