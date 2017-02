O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani está com inscrições abertas para mais uma Escola de Bombeiros. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de fevereiro. Esta é a oitava Escola de formação de Bombeiros Voluntários do município e o projeto tem parceria com a FABET/Concórdia.

O curso terá uma carga horária de 380 horas de formação, em aulas teóricas e práticas, mais 100 horas de estágio supervisionado. O coordenador da Escola de Bombeiros de Irani, Sandro Alves Pereira, destaca que depois de formado o aluno terá um reconhecimento nacional.

A ficha de inscrição está no Facebook do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. Os interessados também podem obter mais informações através do telefone (049) 3432 0193.

O início do curso está previsto para o dia 04 de março. As aulas vão até dezembro deste ano.

(Com informações do repórter André Krüger).