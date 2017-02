Incêndio em aviário no interior de Arabutã mobiliza Bombeiros

Os Bombeiros Voluntários de Arabutã se deslocaram até a comunidade de Linha Capitão, interior do município, na tarde desta terça-feira, dia 31, onde um incêndio atingiu um aviário por volta das 16h.

De acordo com informações dos bombeiros, o incêndio foi de médio porte e a guarnição, que contou com cinco voluntários, conseguiu apagar as chamas, utilizando cerca de três mil litros de água. O aviário estava sem frangos.

Ainda segundo os bombeiros, o proprietário teria feito fogo na fornalha e madeiras que estavam próximas teriam pegado fogo também. As chamas também atingiram parte da lona do aviário.