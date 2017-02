A Seleção Brasileira de Futsal voltou a vencer a Catalunha em partida amistosa, realizada na terça-feira, dia 31. O duelo fez parte do período de preparação dentro desse primeiro contato do elenco com a nova comissão técnica, que hoje é comandada pelo treinadro PC de Oliveira. O placar foi de 4 a 2. No amistoso realizado no último domingo, o Brasil havia vencido por 4 a 0.

O técnico da Associação Concordiense de Futsal, Morruga, está junto com a delegação na condição de auxiliar-técnico.