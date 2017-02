Caso mais grave aconteceu em Seara, em que o motociclista foi atendido com suspeita de fratura.

Dois acidentes nas com feridos são registrados na região

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu a dois acidentes com feridos na tarde da terça-feira, dia 31. O primeiro ocorreu às 11h30min no KM 141 da rodovia SC-355, município de Jaborá/SC. Trata-se de um tombamento, envolvendo uma motocicleta Yamaha/Fazer, do município de Ipimirim/SC, conduzido por um homem de 24 anos. O condutor da motocicleta teve lesões de natureza leve. A motocicleta teve danos materiais de pequena monta.

O segundo acidente atendido ocorreu às 17h, no KM 40 da Rodovia SC-283, próximo da Ronetran, município de Seara/SC. Trata-se de uma queda de motocicleta, seguida de colisão frontal, envolvendo uma motocicleta Honda/CG 150, do município de Seara/SC conduzida por um homem de iniciais A.F.C., 19 anos e um utilitário de Florianópolis, conduzido por homem de 30 anos.

O motociclista teve escoriações pelo corpo e suspeita de fratura em uma perna, sendo conduzido ao hospital pelos Bombeiros. Segundo informações chovia forte na hora do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).