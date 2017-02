A Polícia Militar de Concórdia encontrou uma pequena quantidade de cocaína com um jovem de 19 anos. O fato foi registrado na noite da terça-feira, dia 31, às 20h30, no bairro Imperial. O entorpecente foi encontrado durante revista pessoal em dois ocupantes de uma motocicleta. A quantidade de 0,4 gramas de cocaína estava com o passageiro do veículo, identificado pelas iniciais T.O.V. A PM confeccionou um Termo Circunstanciado em desfavor do mesmo.

(Com informações do repórter André Krüger).