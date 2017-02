PM de Concórdia apreende entorpecentes no Imperial

A Polícia Militar de Concórdia localizou mais entorpecentes durante a noite da terça-feira, dia 31. O fato ocorreu no bairro Imperial, por volta das 20h30. Na ocasião foi feita abordagem de veículo Fiat Uno, com três ocupantes. Durante busca pessoal e veicular, foi encontrada a quantidade três gramas de maconha com L.C.M.K, de 18 anos.

(Com informações do repórter André Krüger).