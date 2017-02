A Polícia Militar de Concórdia capturou um homem com mandado de prisão em aberto. A ocorrência foi na madrugada desta quarta-feira, dia primeiro, no bairro Floresta. A guarnição, em rondas, avistou um veículo Fiat Uno, placas de Luzerna, em atitude suspeita. Quando houve uma tentativa de abordagem, dois homens saíram do veículo e empreenderam fuga a pé. Eles foram capturados a poucos metros do local, entre residências onde tentaram se esconder.

Os elementos foram identificados como S.S e R.C.S, ambos de 39 anos. A PM verificou que o segundo estava com mandado de prisão em aberto por furto, roubo, resistência e receptação. Ele foi conduzido ao Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).