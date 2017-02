A empresa que venceu a licitação para explorar as vagas de estacionamento da área central de Concórdia está orientando os condutores. As monitoras que vão atuar a partir do dia 06, quando a cobrança pelas vagas inicia, já estão distribuindo material de orientação e conversando com os motoristas. O trabalho iniciou na manhã desta quarta-feira, dia 1º.

São 40 monitoras pelas ruas levando as informações. Elas receberam capacitação e orientam os motoristas até sábado. “Iniciamos hoje com as orientações e distribuição de panfletos. As monitoras estão capacitadas para tirar todas as dúvidas dos motoristas, mas mesmo assim, se alguém precisar, estamos à disposição aqui no escritório, que fica na Rua Oswaldo Zandavali, número 133”, comenta a coordenadora geral da empresa, Adriana Fernandes.

Além dos cartões impressos, os motoristas poderão utilizar um aplicativo no celular, que permite pagamento pelo uso do estacionamento e também auxilia na busca de vagas disponíveis. “Vamos trabalhar com o talonário, a tradicional raspadinha, mas também teremos este sistema digital, onde, através de um aplicativo, o cliente terá facilidade para estacionar e pagar. As monitoras também estão repassando orientações sobre este sistema”, relata Adriana.

De acordo com informações da Prefeitura, são cerca de 1.700 vagas que estão na área rotativa. Os condutores vão pagar R$ 0,75 por meia hora e R$ 1,50 para uma hora. O tempo máximo de ocupação por vaga, é de duas horas.