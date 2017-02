Inicia no sábado, dia quatro, o Kerbfest de Arabutã de 2017. O evento festivo vai até o dia sete de fevereiro. A festividade, realizada há mais de 80 anos, também marca o aniversário da Igreja Luterana.

A programação inicia no dia quatro de fevereiro, às 9h abertura do Kerb com desfile pelas ruas da cidade. Às 11h30 haverá o encontro no Clube Serc 25 de Julho para o desenterro da Cerveja. Às 16h haverá a sangria do primeiro barril de chopp. Às 19h30 haverá o Jantar Títpico no Restaurante e na Sociedade SERC 25 de Julho. Às 21h com baile de Kerb com animação dos Montanari. Também durante a manhã, haverá transmissão do Programa Jaderson Miguel, da Rádio Aliança, direto da SERC 25 de Julho.

A programação também será realizada até a terça-feira, dia sete.