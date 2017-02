A CDL Concórdia é uma das entidades da classe lojista e empresarial mais representativas do estado de Santa Catarina. Para marcar uma nova fase foi reinaugurada na noite de terça-feira (31/01), a nova sede CDL e ACIC. A modernização do prédio que está situado na Rua Anita Garibaldi é um marco na história das duas entidades que trabalharam em conjunto para a concretização deste sonho.

O ato que contou com a presença de autoridades e convidados marca um novo momento para a CDL que alinhada ao novo lema inovar e reinventar, busca ampliar as possibilidades de crescimento dos associados em 2017. “A casa do lojista em Concórdia está totalmente revitalizada e pronta para atender ainda melhor os anseios dos nossos associados e dos novos que devem surgir. Com a ampliação dos serviços, projetos e ações sentimos a necessidade da revitalização da sede que atendesse plenamente os anseios dos mais de 900 empresários”, destaca o presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel.

Ainda de acordo com Maciel a estrutura física é importante, porém as entidades são feitas de pessoas. “A revitalização deve proporcionar comodidade aos colaboradores e associados, mas muito além disso prezamos pela humanização, pelo trabalho em equipe e a união. Hoje estamos vivendo um sonho dos pioneiros que por aqui passaram e que esse trabalho em conjunto entre CDL e ACIC sirva de modelo para demais entidades e associações. Pois sim nós acreditamos que juntos somos mais e que a junção de esforços é o segredo para o sucesso de qualquer projeto. Agora vamos intensificar as nossas ações nas mais diferentes frentes e polinizarmos novas ideias”.

A presidente da ACIC, Maria Luisa Lassarim, explica que a revitalização é um sonho antigo, que inclusive foi planejado em outras gestões. “Foi um projeto construído com muito carinho e empenho por parte das duas entidades. Após muitas reuniões e alinhamentos conseguimos encerrar com sucesso e que a partir de agora associados e a comunidade poderão usufruir de um espaço funcional e seguro”.

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, destaca a visão inovadora das duas entidades. “Em um espaço moderno e sustentável a nova sede trará muitos benefícios aos empresários da cidade. O Poder Executivo reforça aqui a sua parceria com as entidades que tanto cooperam para o desenvolvimento econômico do município”.

Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/ SC), Ivan Tauffer, as mudanças nas instalações físicas marcam um novo momento para o movimento no estado. “Concórdia sempre foi uma das CDLs mais representativas de Santa Catarina e a reinauguração deste espaço sinaliza a força da entidade. Mesmo diante das adversidades na economia em 2016 a CDL Concórdia inovou e concretizou de maneira elogiável este projeto que será a nova casa dos empresários na cidade ”.

Com área de 100m² em cada andar (2º e 3º), a nova sede da CDL Concórdia deve possibilitar a ampliação dos serviços, mas principalmente o contato direto com os associados. As melhorias realizadas fazem parte de um amplo planejamento entre as duas entidades, idealizado inclusive pelos sócios patrimoniais e ex-presidentes da entidade que neste ano completa 47 anos de Fundação. A obra, executada pela Engaste, Agimax, arquiteta Fernanda Zanotti e o engenheiro civil Ademir Tedesco Júnior atende todos os padrões de acessibilidade, modernidade e sustentabilidade.

O desenlace da fita inaugural ficou a cargo do ex-presidente, Moacir Zat (Gestão 2015/2016), responsável pela execução da obra e do vice-presidente da ACIC, Márcio Eugênio Zanatta, representando o ex-presidente Edson Argenton. “A obra é uma vontade dos demais presidentes que por aqui passaram. Mas foi em 2016 que conseguimos colocar em prática e concluir o projeto. Orgulho de ter feito parte deste momento único para as duas entidades que devem continuar crescendo e se adaptando as demandas de mercado”, disse Zat.

Após a cerimônia e benção os convidados foram recepcionados com um coquetel e assim puderam conhecer as instalações acompanhados pelos membros da atual diretoria e conselhos.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL Concórdia).