A rejeição dos critérios do Procedimento de Manifestação de Interesse, pelo Tribunal de Contas da União, fez com que houvesse a inclusão do trecho que passa por Concórdia, da BR 153, entrasse nesse primeiro lote que irá para a concessão de rodovias federais. O fato foi revelado pelo deputado federal Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, durante entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta quarta-feira, dia primeiro. Conforme informado pela Aliança no fim de semana, o trecho da BR 153 entre o trevão do Irani até a divisa com o Rio Grande do Sul será incluído no PMI, que deve ser lançado no primeiro semestre desse ano.

Durante entrevista, Maldaner revelou que "quando houve o primeiro Procedimento de Manifestação de Interesse, no começo de 2016, eles tinham deixado de fora o trecho da rodovia que passa por Concórdia. Houve manifestação por parte do Fórum Parlamentar Catarinense, o que poderia fazer com que a produção do estado fosse escoada pelo porto de Paranaguá, em função da inclusão de pedagiamento de rodovias que fazem ligação com o litoral do estado", diz. Completa que, naquela ocasião, houve um manifesto do TCU apontando irregularidades no formato daquele PMI. A inclusão da BR 153 entre Irani ao RS ocorreu justamente dentro dessa mudança, destaca o deputado.

O Procedimento de Manifestação de Interesse é captar propostas de projetos para as rodovias. Também é uma espécie de sondagem de mercado para embasar o Edital de Licitação.

Conforme Celso Maldaner, se houver um parecer favorável do Tribunal de Contas da União sobre esse novo PMI, a expectativa é que o Edital de Concessão da BR 153 e de outras rodovias federais que cortam Santa Catarina seja lançado ainda nesse ano.