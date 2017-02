Ação ocorreu no começo da tarde desta quarta-feira, dia primeiro, no Norte do RS.

Bandidos fortemente armados promoveram mais um ação cinematográfica na tarde desta quarta-feira, dia primeiro, no município de Maximiliano de Almeida-RS. O bando chegou a cidade por volta das 14h e invadiu simultaneamente três agências bancárias: Banrisul, Banco do Brasil e o Cresol. Os bandidos efetuaram vários disparos de armas de fogo em via pública com objetivo de intimidar a população e afastar do local o único brigadiano que estava de serviço. A ação durou cerca de 10 minutos.

Em seguida os bandidos fugiram com uma camionete L200 sentido a Paim Filho, também no RS, levando dois reféns: um gerente de banco e outro funcionário. Ambos foram liberados em seguida. Um cordão humano foi feito para facilitar a fuga.

No hall de entrada das agências marcas dos disparos efetuados e várias cápsulas deflagradas, muitas delas de espingarda calibre 12.Funcionários do Cresol contaram que conseguiram fugir antes dos bandidos entrar, se escondendo em casas de vizinhos. Indignados por não encontrar os funcionários, para abrir o cofre, os assaltantes fizeram disparos e quebradeira dentro da agência.

Em novembro de 2015 uma quadrilha agiu da mesma forma em Maximiliano. Na época dois bancos foram assaltados.

(Fonte: Portal de Marcelino Ramos/via André Krüger).