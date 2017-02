Um dos veículos utilizados no assalto simultâneo a três agências bancárias em Maximiliano de Almeida foi localizado em meio a uma lavoura, no interior de Maximiliano de Almeida. Trata-se de uma camionete L-200 ano e modelo 2004, com placas ILV 0215 de São Marcos/RS. Os reféns foram liberados próximo a um ferro velho, no acesso a Sananduva. Acessórios como miguelito e um colete balístico estavam na carroceria da camionete.

Equipes da Brigada Militar, Polícia Militar de Santa Catarina e o Serviço Aeropolicial (SAER) de Chapecó prestaram apoio na ocorrência.

Os reféns foram liberados no interior do município.

(Com informações do repórter André Krüger).