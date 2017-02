Para comemorar o aniversário de 53 anos de Xavantina, a cidade que tem a maior produção per capta de suínos do país, a Prefeitura elaborou uma programação com eventos musicais, show de motos, almoço e momentos de confraternização.

O secretário de Administração e Finanças da Prefeitura, Jaime Cezar Masiero, destaca que a intenção foi elaborar uma programação para todos os gostos, mas com cautela em relação aos gastos. “Estamos no começo da gestão e temos que preservar o orçamento, mas mesmo assim nossa programação ficou variada e deve agradar todo o público do município”, comenta. “Todas as atividades são gratuitas para o público e todos estão no convite, é uma festa para toda a população e as famílias da região que queiram também podem prestigiar”, convida o secretário.

Nesta quinta-feira, dia 02, data do aniversário do município, a população local vai contar com Mateada, a partir das 16h e um show de motos com a equipe Força e Equilíbrio, às 20h. As atividades acontecem na Praça Anita Garibaldi.

No sábado, dia 04, também na Praça, a programação inicia às 20h com Banda Mercosul. Na sequência a cantora Classy faz o show. Quem encerra a noite é o Dj Celso. E no dia 05, a 16ª Festa da Carne Suína será realizada no Centro Comunitário com o tradicional almoço com pratos nobres.