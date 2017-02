O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado na noite da quarta-feira, dia primeiro, para realizar atendimento a uma saída de pista, seguida de tombamento sobre a pista, envolvendo uma Carreta Scania R440, placa de Concórdia. O acidente foi na SC 473 entre Irani e Lindóia do Sul, nas proximidades do Hotel Fazenda Cocho Velho.

O motorista iniciais G.S, de 45 anos, apresentava escoriações pelo corpo e ferimentos na perna e braço direitos. O mesmo foi conduzido ao Pronto Atendimento Municipal de Irani.

Em função do acidente, o trânsito ficou obstruído nos dois sentidos da via e com presença de óleo na mesma.

A Polícia Militar de Irani e a Polícia Militar Rodoviária também prestaram trabalho de orientação de trânsito.

(Com informações do repórter André Krüger).