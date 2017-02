O policial rodoviário federal, José Renato Peres, que está lotado no Posto da PRF de Concórdia, quase foi atropelado por um veículo enquanto trabalhava numa abordagem em barreira policial, na BR-282, na região de Joaçaba. Segundo o Boletim de Ocorrência, feito pelo próprio policial e registrado na Central de Polícia em Concórdia, na última sexta-feira, dia 27, por volta das 14h30, ele e outros policiais da PRF trabalhavam em uma barreira quando uma caminhonete Amarok, de cor branca, passou por eles em alta velocidade. O motorista tentou jogar o veículo para cima do agente, que por pouco. Peres alega que por pouco não foi atingido. A Amarok, ainda, chegou a colidir no veiculo da PRF.

Os policias deram ordem de parada e dispararam contra os pneus, mas a caminhonete continuou em fuga e não foi localizada. A Amarok estava carregada com cigarros provenientes do Paraguai. O utilitário estava no comboio com outros dois veículos, uma Duster e um Fiat Punto, que foram parados pela PRF e 20 mil carteiras de cigarros haviam sido apreendidas.

(Com informações do repórter André Krüger).