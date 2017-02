Audiência será no próximo dia 20. Anderson Luiz Machado foi pego com 27 comprimidos de ecstasy e 24 gramas de maconha.

A Justiça da Comarca de Capinzal recebeu no final do mês de janeiro a denúncia do Ministério Público e marcou para o dia 20 de fevereiro a audiência de instrução e julgamento para o réu Anderson Luiz Machado. Ele está recolhido no Presídio Regional de Joaçaba, a disposição da Justiça. Machado responde processo de tráfico de drogas, em Piratuba.

Segundo a denúncia, em dezembro do ano passado Anderson Luiz Machado transportava em uma caixinha de óculos, 27 comprimidos de ecstasy e 24 gramas de maconha.

O flagrante aconteceu na Avenida 18 de Fevereiro, no centro de Piratuba.

(Fonte:TJ/Via Repórter André Kruger.)