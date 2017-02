PM aborda veículo que estava com munição de arma de fogo

A Polícia Militar de Concórdia encontrou munição de arma de fogo no interior de veículo. O fato foi registrado durante abordagem realizada na noite de quarta-feira, dia primeiro, por volta das 20h30, na Senador Attílio Fontana.

A guarnição fez abordagem a um VW/Amarok, conduzido pelo motorista de iniciais V.P, de 33 anos. Durante checagem da documentação, o próprio condutor informou que estava portando munições calibre .38, que estavam no porta-luvas. Ele alegou que tem uma arma desse calibre, mas que não estava com ele no momento.

Ao todo, a PM encontrou 12 estojos de municção calibre .38, sendo 12 intactos e 61 deflagrados totalizando 73.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos, foi fixada fiança e após o pagamento foi liberado.

(Com informações do repórter André Krüger).