A massa falida da Laticínios Lindóia iniciou processo de negociação para a venda de parte dos equipamentos da empresa, que estão parados desde o decreto de falência feito em outubro de 2015. O objetivo é pagar parte dos credores da empresa, cuja dívida total é de aproximadamente R$ 19 milhões. A informação é da administradora judicial da falência, advogada Helenice Beatriz Luarsen Pereira Duarte.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta quinta-feira, dia dois, ela explicou que a decisão de vender os equipamentos que estão dentro da empresa, em Lindóia do Sul, foi tomada durante a última assembleia dos credores, realizada no dia 23 do mês passado. A iniciativa também foi determinada pela Justiça da Comarca de Ipumirim. Conforme a administradora judical da falência do Laticínios Lindóia, o objetivo é agilizar esse processo e evitar que esses equipamentos parados se deteriorem ou percam valor de mercado. Ela explica que esse procedimento é permitido por lei, já que a venda através de Leilão demandará um tempo maior.

Sobre esse processo de venda, Helenice destaca que alguns empresários da região já foram contatados e demonstraram interesse por alguns dos equipamentos que estão dentro da empresa. Uma avaliação já foi feita nesse maquinário e agora aguarda-se uma proposta desses potenciais compradores.

A venda desses equipamentos foi uma das saídas discutidas durante a última assembleia de credores. O arrendamento da empresa e até mesmo o repasse desses equipamentos para os credores também foram abordados, mas sem acordo. Sobre essa reunião, Helenice afirma que "tivemos quórum reduzido na assembleia. Só seis credores compareceram, sendo que são mais de 100. Também tivemos a presença de representantes de quatro bancos e dois credores trabalhistas", destaca. Somente as dívidas trabalhistas está próximo dos R$ 400 mil.