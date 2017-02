A Beneficência Camiliana do Sul assumiu, nesta quarta-feira, dia 1º, em definitivo, a administração do Hospital São Pedro de Itá. A nova gestão venceu, ainda em setembro, a licitação para gerenciar o hospital. Dentre as mudanças já implantadas, está o plantão 24h presencial, ou seja, com o médico que fica no hospital, mesmo à noite e na madrugada.

O Hospital São Pedro era administrado pela família Stumpf, que optou por abrir mão da gestão. A Prefeitura assumiu e terceirizou. De acordo com a nova administradora, Claudete Aguiar Frantz, algumas mudanças já foram feitas e novidades serão implantadas com o decorrer do tempo. “Fizemos uma divisão, separando o Pronto Socorro da internação e vamos utilizar uma ala que estava desativad a. Também já implantamos o atendimento médico 24h presencial. Agora os médicos ficam no hospital, antes o sistema usado era o de sobreaviso. Assumimos o Raio X e vamos atender de segunda a sexta durante a tarde e aos sábados de manhã”, conta ela.

Claudete também confirma que em 60 dias o centro cirúrgico deve ser ampliado. “Hoje o centro cirúrgico funciona, mas com poucas cirurgias, então vamos ampliá-lo para atender a demanda e oferecer mais serviços à população”, adianta.

Com o Hospital de Itá, a São Camilo Regional Sul passa a administrar nove Hospitais no Sul do país. Só em Santa Catarina são seis. Além do São Pedro, a Beneficência é gestora do Hospital São Francisco (Concórdia), Associação Beneficente Hospitalar (Peritiba), Hospital São Camilo (Ipumirim), Hospital São Bernardo (Quilombo) Hospital São Roque (Seara), e Hospital Regional Helmut Nass de (Biguaçu).