No primeiro dia de trabalhos na Assembleia Legislativa, o deputado Neodi Saretta, do PT concordiense, encaminhou indicações ao Estado pedindo a manutenção de rodovias. De acordo com ele, na região meio oeste, o matagal está tomando conta das margens e invadindo a pista em muitos trechos das SCs 283, entre Concórdia e Chapecó, e na 473, entre Lindóia do Sul e Irani. Em alguns locais a vegetação encobre as placas de sinalização.

Neste sentido, o Deputado Neodi Saretta encaminhou solicitações à Secretaria de Estado da Infraestrutura para que seja feita a roçada nas margens das duas rodovias. Além disso, pediu a revitalização das placas e faixas de sinalização da SC-283. De acordo com Saretta, a falta a sinalização comprometida pela vegetação ou desbota por causa das ações do tempo, dificulta a visibilidade dos motoristas podendo ocasionar acidentes. O deputado Saretta tem cobrado do Estado a manutenção e revitalização de várias rodovias catarinenses.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Deputado Neodi Saretta).