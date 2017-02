A exemplo do que aconteceu no fim do ano passado, o mês de janeiro também foi marcado pela redução no valor da cesta básica de alimentos em Concórdia, no mês de janeiro. A informação consta do levantamento mensal que é feito pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Concórdia. A queda foi de 4,50%, ficando seu valor em R$ 305,99 para alimentação de uma pessoa. Para quatro pessoas, esse valor fica em R$ 1,223,95.

A banana é a principal responsável por essa redução com queda de 24,39%./ Por outro lado, o óleo de soja foi o item que mais subiu, 3,89%.

A carne não apresentou variação, leite (2,42%), café (3,55%), feijão (-8,22%), arroz (1,89%), batata (-13,06%), pão (2,53%), farinha (0,27%), banana (-24,39%), açúcar (-4,43%), óleo de soja (3,89%), margarina (-0,74%) e tomate (-9,16%).