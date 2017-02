A festividade mais tradicional de Arabutã, promovida pela Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural (SERC) 25 de Julho e Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) com o apoio da prefeitura municipal, inicia no sábado, dia 04. Além do baile animado pela Banda K´necus e Os Montanari, o primeiro dia de Kerb terá uma série de eventos tradicionais como o desenterro da cerveja, desfile típico com bierwagen e sangria do Barril de Chopp que será distribuído pelas ruas da cidade. O ponto alto da festa inicia a partir das 19h30 com jantar típico seguido pelo baile da primeira noite de Kerb na SERC 25 de julho marcado para as 21h.

“É o momento máximo da cultura alemã que é tão presente no nosso município. Faz parte da nossa história e chegamos à edição 81 do Kerb Fest com a intenção de resgatar essa tradição que se originou como uma celebração da igreja”, destaca o vice-prefeito de Arabutã, Olguin Metz.

As festividades seguem no domingo com café colonial seguido de culto em frente à Igreja Evangélica de Arabutã. Ainda pela manhã desfile típico e apresentações artísticas e culturais fazem parte da programação. Na parte da tarde acontecem o sorteio da rifa do Hospital Osvaldo Cruz e matinê com as Bandas Nova Alegria e K´necus.

Na segunda-feira a programação é dedicada à melhor idade com recepção dos grupos e matinê de Kerb da terceira idade animado pela Banda Choppão e Os Montanari a partir das 13h30. Outro evento que já é tradição no município é a confraternização entre gremistas e colorados com puxe da carroça, marcado também para a segunda-feira, dia 06.

O último dia de festividades terá jantar típico alemão na SERC 25 de Julho a partir das 19h30 e a segunda noite de Kerb com baile animado pelos Montanari e pela Banda Choppão. “Queremos realizar um evento focado no resgate cultural sem deixar de oferecer sempre uma estrutura melhor a cada ano para nossos munícipes e também para os visitantes”, completa o vice-prefeito.

Mais informações e também reservas de Barril de Chopp podem ser obtidas através da comissão organizadora pelo telefone 49 99957-1570.