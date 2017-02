A Polícia Militar de Concórdia recuperou na tarde desta quinta-feira, dia dois, um veículo que havia sido furtado em Alto Bela Vista. O carro, um VW Santana, estava abandonado nas proximidades de Linha Canhada Funda, interior da Capital do Trabalho. A PM chegou até ao veículo ao abordar um homem de iniciais P.C.X., de 31 anos, em atitude suspeita, andando a pé, nas margens da BR 153. Em revista pessoal foi encontrada com o mesmo uma arma de fogo, calibre 22, de fabricação artesanal.

Questionado pelos policiais, ele confessou ter furtado um carro e abandonado pouco tempo antes. O veículo é de seu patrão e o furto ocorreu logo após ao meio-dia, na comunidade de Volta Grande, interior de Alto Bela Vista. O proprietário do carro, de iniciais A.F dos S, de 43 anos, já havia feito queixa do furto do veículo no começo da tarde desta quinta-feira, dia dois.

O suspeito foi conduzido para a PM para prestar esclarecimentos e explicar o motivo do furto. O proprietário foi localizado e informado de que o carro foi localizado. O veículo apresenta sinais de batida na parte traseira. Ainda não se sabe se a colisão se deu durante a fuga, após o furto.

(Com informações do repórter André Krüger).