Termina na segunda-feira, dia seis, o prazo de inscrições para os cursos técnicos profissionalizantes a serem oferecidos em Concórdia pela Secretaria de Estado da Educação, através do Colégio Olavo Cecco Rigon. Dois cursos estão sendo ofertados: técnico em administração e técnico em informática.

O diretor do Colégio Olavo Cecco Rigon, Sérgio Righi, em entrevista a Rádio Aliança disse que as matrículas poderão ser feitas até a próxima segunda-feira, dia seis, na secretaria do Colégio Olavo. A documentação necessária é comprovante de residência, identidade e CPF do aluno pai ou responsável, comprovante de matrícula, atestado de frequência escolar e carteira de vacinação.

Conforme Righi, houve mudanças nesse ano no curso técnico de informática, que passou a ser semi-integral. Até o ano passado, era integral das 7h30 às 16h30 e agora passou a ser das 07h30 às 12h15 e das 13h15 às 18h. Ele justifica que a aleteração se deve ao elevado número de evasão de alunos que podem não ter se adaptado ao sistema.