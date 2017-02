Um acidente de trânsito provocou uma fila grande na rua Doutor Maruri, no sentido praça Dogello Goss, no fim da tarde desta quinta-feira, dia dois. O fato ocorreu por volta das 17h20, na hora do rush, em que muitos motoristas estavam trafegando pela área central de Concórdia. Foi um abalroamento longitudinal no mesmo sentido, envolvendo um caminhão VW/24260 e um Hyundai HB20, ambos de Concórdia. Somente danos de pequena monta foram verificados nos dois carros. Ninguém ficou ferido.

A colisão foi nas proximidades da Alfana. Porém, os motoristas que se dirigiam ao centro tiveram que acessar a contra-mão, em algumas ocasiões, para se dirigir ao centro. A fila foi inevitável. As duas faixas de trânsito ficaram temporariamente trancadas para o levantamento do acidente.