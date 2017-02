Dado é do levantamento mensal que é feito pelo Conselho Tutelar de Concórdia.

Um caso de violência sexual contra criança e adolescente foi registrado pelo Conselho Tutelar de Concórdia no primeiro mês do ano de 2017. A informação consta no levantamento mensal que o órgão realiza sobre crimes contra crianças e adolescentes. Além desse caso, também houve uma suspeita de abuso/exploração sexual.

Conforme o relatório, também houve três casos de violência física, quatro casos de violência psicológica, adolescente em conflito com a Lei, sete de envolvimento com drogas e álcools e cinco de envolvimento com furto ou roubo.

(Com informações do repórter André Krüger).