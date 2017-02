Para quem ganha o piso, o aumento foi de 7,75%. Ambos os índices acima da inflação do período, que foi de 6,58%.

Trabalhadores do setor de metalurgia contemplados com 7,30% de aumento

Os trabalhadores dos setores metalúrgicos, metalmecânico e de reparação de Concórdia e região vão ter um reajuste de 7,30% nos salários e de 7,75% no piso salarial. A informação é do sindicato que representa a categoria. O acordo com o patronal foi fechado nos últimos dias.

Com isso, o piso da categoria passou dos R$ 1.160 para R$ 1,250. Os dois índices ficaram acima da inflação do período que é de 6,58%, perfazendo um ganho real de 0,72%.

Esse aumento beneficiará aproximadamente 1,8 mil trabalhadores de nove municípios da região.