A Comissão do Campeonato Interiorano de Futebol Amador esteve reunida na noite desta quinta-feira,(2) no Centro de Eventos, para definir as alterações a serem introduzidas no campeonato.



Formada por representantes das equipes das séries A, B e C, os dirigentes debateram com a FMEC, as novas sugestões para o evento. As definições foram:



- O Interiorano continuará tendo três séries, A, B e C. Cada uma com 16 equipes.

- O time que não quiser disputar a série A, mesmo tendo conquistado a vaga, vai ter que voltar para a série C.

- A comunidade que formar dois times, terá que ser com o mesmo nome. Exemplo, Equipe A e B. Não será permitido colocar o nome de outra comunidade. Aqueles que estão no campeonato, com nome de outra comunidade, chamados segundinhos, terão que voltar para a série C neste ano.

- Antes da definição da fórmula de disputa e inscrição dos jogadores, os times terão que assinar um Termo de Compromisso com a FMEC.

-Cada equipe pode inscrever 25 jogadores. 23 até o inicio do campeonato, ficando duas vagas para até 30 dias após o inicio da competição. Os jogadores serão livres, sem precisar de vínculo com os clubes.

- Somente na Série A, cada comunidade pode inscrever três jogadores de fora, mas que sejam amadores.

-A Transferência de título para Concórdia será aceita até dia 28 de fevereiro.

- Depois de elaborada a fórmula de disputa, serão feitos CT específicos para cada série.

-AS ALTERAÇÕES VALERÃO POR 4 ANOS. A cada ano, as equipes podem mudar a relação de atletas, mas a fórmula de disputa será sempre a mesma. O inicio do Campeonato neste ano está previsto para final de março, inicio de abril.