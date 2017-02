O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli e o vice-prefeito, Flavio Benini fizeram uma avaliação do primeiro mês de governo. Segundo Loli, o período foi de bastante trabalho para atender a demanda de todos os setores e as ações do Plano de Governo começaram ser colocadas em prática.

“Embora muitos servidores estavam em férias em janeiro, os trabalhos não cessaram. Realizamos o primeiro Encontro com o Prefeito em Linha Rio Azul e na mesma comunidade iniciamos os trabalhos rurais. As duas ações foram muito bem aceitas pelos moradores”, garante. Conforme Loli, entre os trabalhos na cidade estão melhorias nas ruas urbanas como limpeza e demais atividades.

No meio rural as ações andam aceleradas na reabertura de estradas e outras ações. O foco maior nesses últimos dias foi na produção de silagem, pois é o período que os agricultores transformam os cultivos para alimentar os animais no Inverno. “Contamos com mais de 700 propriedades rurais, sendo em torno de 600 produtivas. Em viagem à Florianópolis na semana passada solicitamos sementes e demais insumos para beneficiar as famílias produtoras do município”, acrescenta.

O prefeito destaca que os demais setores também foram atuantes nesse primeiro mês de governo. A Educação está se empenhando para iniciar o ano letivo dentro da normalidade e o esporte iniciará os campeonatos em fevereiro. “Formamos uma excelente equipe, que está desenvolvendo um trabalho de qualidade para todos os lindoienses”, afirma.

Cemitério é prioridade:

O vice-prefeito, Flavio Benini, que é engenheiro ambiental por formação e também supervisiona projetos ambientais, afirma que a situação que mais preocupa a gestão é a construção do novo cemitério municipal, sendo que ainda será necessário anexar alguns documentos para posteriormente encaminhar à Fatma os pedidos de licenças. Benini comenta que não há certeza que os terrenos já adquiridos pelo Município possam servir para cemitério. “Não estamos medindo esforços para regularização do processo que é moroso e mesmo que tudo correr dentro do esperado vai demorar um período considerável para termos o local para sepultar os entes queridos Profissionais da Amauc estão dando suporte aos trabalhos”, ressalta.

Quanto as demais atividades, o vice-prefeito diz que esteve em Chapecó na Caixa Econômica Federal para acompanhar a documentação relacionada a instalação de uma ciclovia às margens da SC 473, sentido centro ao bairro São Cristóvão e a revitalização do moinho em Linha Maria Guinther .

Sobre as demais atividades, Benini comenta que em Linha Santo Izidoro está sendo realizadas melhorias no centro comunitário e também nos próximos dias será assinada a ordem de serviço para instalação de arquibancadas e vestiários na localidade de Linha Salto Grande. “Outra importante obra é a regularização de um loteamento próximo ao bairro Caminhos do Sol, que comporta 70 terrenos e poderá acabará o déficit habitacional do município”, afirma.

Fonte: Olíria Weber Locatelli/Ascom Município de Lindóia do Sul